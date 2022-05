Dopo una chiusura d'ottava in negativo per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, deprezzatosi dell'1,40% venerdì), con l'inizio della nuova settimana sui mercati asiatici la tendenza ribassista viene confermata. Senza dimenticare l'impatto della guerra in Ucraina (e delle relative sanzioni imposte alla Russia) sui prezzi globali dell'energia, i due principali fattori ribassisti rimangono Cina e Federal Reserve (Fed). Non accennano ad allentarsi i lockdown che riguardano metropoli come Shanghai, che vede ancora chiusi in casa i suoi 25 milioni di residenti. E il timore per un impatto sulla ripresa economica globale della politica di tolleranza zero di Pechino sul Covid-19 continua a condizionare i mercati. Così come non si allontanano le preoccupazioni per il fatto che la stretta monetaria della Fed possa alla fine innescare una recessione. E il risultato è una flessione superiore all'1% per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in rialzo di circa lo 0,50% ma il parallelo netto indebolimento dello yen sul biglietto verde non riesce a sostenere la performance di Tokyo: il Nikkei 225 perde infatti il 2,53% (fa meglio l'indice più ampio Topix, deprezzatosi comunque di un netto 1,96%). Sul fronte macroeconomico, in marzo i salari medi totali sono cresciuti in Giappone dell'1,2% annuo come in febbraio. I salari reali sono invece calati dello 0,2% annuo dopo la lettura invariata di febbraio. L'indice Pmi dei servizi del Giappone, stilato da S&P Global in collaborazione con Jibun Bank, è salito in aprile a 50,7 punti dai 49,4 punti di marzo, tornando dopo tre mesi sopra la soglia di 50 punti che separa espansione da contrazione. Il dato è anche superiore ai 50,5 punti della lettura preliminare.

In aprile le esportazioni dalla Cina, calcolate in dollari, hanno registrato una crescita del 3,9% annuo, in decisa frenata rispetto al rimbalzo del 14,7% di marzo ma in linea con il consensus del Wall Street Journal. Le importazioni sono invece rimaste invariate, contro la precedente flessione dello 0,1% annuo. A meno di un'ora dal termine degli scambi Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 perdono circa lo 0,30% e l'1,30% rispettivamente, contro un declino intorno allo 0,10% per lo Shenzhen Composite. La piazza di Hong Kong è rimasta chiusa per la celebrazione della nascita di Buddha, festa legata al calendario lunare che cambia data ogni anno (per il 2022 cadeva domenica 8 maggio). A Seoul è di ben oltre l'1% il ribasso del Kospi, mentre a Sydney è stata dell'1,18% la flessione dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

(RR - www.ftaonline.com)