Dopo una seduta in arretramento per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi l'S&P 500, deprezzatosi dell'1,08% mercoledì), la tendenza in negativo è stata complessivamente confermata alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici anche se si è fatta più contrastata. Restano i timori per l'inflazione, con il petrolio Wti che ha superato quota 120 dollari il barile, e per gli effetti di un'ulteriore stretta monetaria, in vista della decisione della Banca centrale europea (Bce) attesa in giornata. Segnali di ripresa dalla Cina: in maggio la crescita delle esportazioni accelera al 16,9% annuo dal 3,9% di aprile, che era stata la più debole dallo 0,5% del giugno 2020. La lettura è ampiamente superiore all'8,0% del consensus del Wall Street Journal. Il risultato è comunque di un declino intorno allo 0,40% per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è poco mosso a fronte di un declino intorno allo 0,30% per lo yen sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 guadagna solo lo 0,04% (segno opposto per l'indice più ampio Topix, deprezzatosi dello 0,05%). Sul fronte macroeconomico, in maggio la massa monetaria M2 è salita in Giappone del 3,2% annuo, contro il 3,4% della lettura finale di aprile. La massa monetaria M3 è invece cresciuta del 2,9% annuo, contro il 3,1% dei precedenti due mesi. Gli ordini di macchine utensili sono rimbalzati nel Sol Levante del 23,7% annuo, in ulteriore rallentamento rispetto al 25,0% di aprile (e al 30,2% di marzo).

In maggio le vendite di automobili sono calate del 17,0% annuo in Cina, a 1,35 milioni di unità. Il dato segna comunque un deciso miglioramento rispetto al crollo del 35,5% di aprile, quando si era sentito maggiormente il colpo dei lockdown. A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 perdono circa lo 0,70% e l'1% rispettivamente, contro un netto declino intorno all'1,60% per lo Shenzhen Composite. Male anche Hong Kong: l'Hang Seng è infatti in ribasso di circa lo 0,80% (fa anche peggio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con una flessione ampiamente superiore all'1%). Contrazione intorno allo 0,50% per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney è stata dell'1,42% la perdita dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

