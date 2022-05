Dopo una seduta di vero e proprio sell-off per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, crollato del 4,99% giovedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici (per la prima volta questa settimana a ranghi completi, esaurite le festività sia a Shanghai che a Tokyo) la tendenza in negativo è complessivamente proseguita.

Dopo una seduta di vero e proprio sell-off per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, crollato del 4,99% giovedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici (per la prima volta questa settimana a ranghi completi, esaurite le festività sia a Shanghai che a Tokyo) la tendenza in negativo è complessivamente proseguita. Gli investitori sembrano mettere in dubbio la capacità della Federal Reserve (Fed) d'intervenire sull'inflazione senza innescare una recessione, dopo che il dato sulla produttività in Usa ha segnato nel primo trimestre un crollo del 7,5% sequenziale, la contrazione più netta addirittura dal 1947. Nonostante le rassicurazioni del chairman Jerome Powell, per altro, secondo il FedWatch Tool di Cme Group sono salite all'89,3% le aspettative per un rialzo dei tassi Usa di 75 punti base nel meeting di giugno del Federal Open Market Committee (Fomc). Il clima estremamente negativo è confermato dal declino ampiamente superiore al 2% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in rialzo di circa lo 0,20% e il parallelo netto indebolimento dello yen sul biglietto verde contribuisce a sostenere la piazza di Tokyo, che torna a scambiare per la prima volta da lunedì scorso: il Nikkei 225 guadagna infatti lo 0,69% (fa meglio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi dello 0,93%). Sul fronte macroeconomico, in aprile l'inflazione è salita nella regione di Tokyo al 2,5% annuo dall'1,3% di marzo, attestandosi sui massimi dal 2,9% del settembre 2014. L'indice core dei prezzi al consumo è invece cresciuto dell'1,9% annuo contro lo 0,8% di marzo e l'1,8% del consensus di Reuters. In questo caso si tratta della lettura più elevata dal 2,2% del marzo 2015. La base monetaria del Giappone è cresciuta in aprile del 6,6% annuo, in rallentamento rispetto al 7,9% di marzo.

Il sell-off di Wall Street si fa sentire anche sulle piazze cinesi, che perdono terreno anche per le dichiarazioni di Pechino che allontanano l'ipotesi di un dietrofront sulla politica di tolleranza zero nella gestione della pandemia. D'altra parte ci sono speranze che nel weekend alla fine le autorità cinesi annuncino nuove misure a sostegno di un'economia in rallentamento. A meno di un'ora dal termine degli scambi Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 perdono circa il 2,20% e il 2,50% rispettivamente, contro un declino intorno all'1,70% per lo Shenzhen Composite. Molto male Hong Kong: l'Hang Seng segna infatti un crollo ampiamente superiore al 3% (fa anche peggio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con una contrazione di quasi il 4%). A Seoul è di oltre l'1% il ribasso del Kospi, mentre a Sydney è stata del 2,16% la flessione dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

