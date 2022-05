Dopo una chiusura d'ottava in netto recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi ancora il Nasdaq, in rally del 3,33% venerdì), la tendenza in positivo è stata confermata con l'inizio della nuova settimana in Asia.

Dopo una chiusura d'ottava in netto recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi ancora il Nasdaq, in rally del 3,33% venerdì), la tendenza in positivo è stata confermata con l'inizio della nuova settimana in Asia. Principale fattore rialzista venerdì era stato il dato di aprile del Core Pce Price Index (personal consumption expenditure, spesa per consumi personali), sceso dal 5,2% al 4,9% annuo in Usa. La metrica privilegiata della Federal Reserve (Fed) per l'inflazione ha dato segnali di un raffreddamento della pressione sui prezzi. In Asia, invece, a restituire ottimismo agli investitori è soprattutto l'allentamento a Shanghai e Pechino dei lockdown che da ormai due mesi mettono un freno all'economia della Cina. Il clima positivo è confermato dal deciso recupero intorno al 2% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in ribasso di circa lo 0,20% a fronte di uno yen poco mosso sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 guadagna il 2,19% (fa peggio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi comunque dell'1,86). Sul fronte macroeconomico, il prodotto interno lordo (Pil) del Giappone è atteso a un rialzo del 4,5% annuo nel secondo trimestre. La previsione del sondaggio condotto da Reuters tra 36 economisti è inferiore al 5,1% del consensus di aprile ma si confronta comunque con il declino dell'1,0% della lettura preliminare relativa al primo trimestre ed è anche superiore al 3,8% di progresso del quarto trimestre 2021.

Secondo quanto comunicato dalla People's Bank of China (PboC), in aprile le emissioni obbligazionarie sono state pari a 5.050 miliardi di yuan (702 miliardi di euro) in Cina. A fine aprile il totale dei bond in circolazione ammontava a 138.200 miliardi di yuan (19.218 miliardi di euro). A meno di un'ora dal termine degli scambi Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 guadagnano circa lo 0,30% e lo 0,40% rispettivamente, contro un rialzo intorno allo 0,60% per lo Shenzhen Composite. Molto bene Hong Kong: l'Hang Seng segna infatti un progresso di circa il 2% (e l'andamento è sostanzialmente uguale per l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China). A Seoul crescita ampiamente superiore all'1% per il Kospi, mentre a Sydney è stato dell'1,45% il rialzo dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

(RR - www.ftaonline.com)