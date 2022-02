Dopo una seduta di netto recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, apprezzatosi del 2,53% martedì), la tendenza in positivo è stata confermata con il riavvio delle contrattazioni sui mercati asiatici mentre si attenuano i timori per la crisi in Ucraina, dopo che Mosca ha dichiarato di avere richiamato le proprie truppe.

Dopo una seduta di netto recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, apprezzatosi del 2,53% martedì), la tendenza in positivo è stata confermata con il riavvio delle contrattazioni sui mercati asiatici mentre si attenuano i timori per la crisi in Ucraina, dopo che Mosca ha dichiarato di avere richiamato le proprie truppe. Crisi che aveva fatto passare in secondo piano temi cruciali come l'impennata dell'inflazione e il cambio di politica della Federal Reserve (Fed). E in attesa dei dati sull'inflazione di Gran Bretagna e Canada, e dei verbali del meeting del Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Federal Reserve che si occupa di politiche monetarie) tenutosi 25 e 26 gennaio (che saranno pubblicati in serata), anche la correzione del petrolio contribuisce ad allentare le tensioni sui mercati: i future sul Wti in consegna a marzo avevano chiuso con un crollo del 3,55% martedì al New York Mercantile Exchange. Il clima positivo è confermato dal guadagno superiore all'1% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in marginale declino a fronte di uno yen poco mosso sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 guadagna un deciso 2,22% (fa peggio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi comunque dell'1,67%). Sul fronte macroeconomico, l'indice di attività del settore terziario del Giappone è salito in dicembre dell'1,2% annuo, contro il progresso dello 0,6% di novembre. Su base sequenziale l'indice è invece cresciuto dello 0,4% come in novembre. Tra i singoli titoli, Bridgestone ha chiuso con un rally del 7,38% dopo avere comunicato per il quarto trimestre perdite nette per 28,8 miliardi di yen (249 milioni di euro), contro i 49,39 miliardi (427 milioni di euro) del consensus di FactSet. Il colosso nipponico degli pneumatici ha parallelamente annunciato l'avvio il prossimo 17 febbraio di un programma di riacquisto di azioni proprie per complessivi 100 miliardi di yen (865 milioni di euro).

In gennaio i prezzi alla produzione sono saliti in Cina del 9,1% annuo, in rallentamento rispetto al 10,3% precedente e sotto al 9,5% del consensus del Wall Street Journal. Il tasso d'inflazione è invece sceso allo 0,9% annuo dall'1,5% di dicembre, contro l'1,0% del consensus di Reuters. Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 guadagnano lo 0,57% e lo 0,39% rispettivamente, contro il rialzo dello 0,59% dello Shenzhen Composite. Bene Hong Kong: a meno di un'ora dallo stop alle contrattazioni l'Hang Seng è infatti in rialzo di circa l'1,30% (fa anche meglio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con una crescita intorno all'1,60%). Netto recupero dell'1,99% per il Kospi di Seoul mentre a Sydney è stato dell'1,08% il progresso dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

