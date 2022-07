Dopo una seduta di netto recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici neworkesi il Nasdaq, in rally del 3,11% martedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza in positivo è stata confermata.

Dopo una seduta di netto recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici neworkesi il Nasdaq, in rally del 3,11% martedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza in positivo è stata confermata. Gli investitori attendono le prossime mosse della Bank of Japan (BoJ) e soprattutto della Banca centrale europea (Bce). Secondo Reuters, l'istituto di Francoforte starebbe considerando un aumento dei tassi d'interesse di 50 punti base. Ipotesi che ha fatto recuperare terreno all'euro. Oltre alla spinta in arrivo da Wall Street, anche grazie ad alcuni risultati trimestrali, ci sono notizie positive sul fronte della guerra: Russia e Ucraina sarebbero infatti vicine a un accordo che porrebbe fine al blocco delle esportazioni di grano mentre, scrive sempre Reuters, è probabile che il Nord Stream 1 riavvii l'export di gas nei tempi previsti una volta completata la manutenzione. E il clima di ottimismo è confermato dal progresso superiore all'1% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in marginale declino a fronte di uno yen di fatto invariato sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 guadagna il 2,67% (fa peggio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi comunque di un deciso 2,29%). Da segnalare che Toyota Motor ha tagliato ancora l'outlook sulla produzione globale a causa dei blocchi causati dalla pandemia di coronavirus e della carenza di componentistica. Il colosso nipponico prevede un output di circa 700.000 veicoli per il mese di agosto, contro gli 850.000 stimati in precedenza. Toyota ha registrato un rialzo dello 0,78% a Tokyo, sottoperformando il netto guadagno dell'indice giapponese.

La People's Bank of China (PboC) ha lasciato invariato al 3,70% il loan prime rate annuale, dopo averlo abbassato di 5 punti base lo scorso dicembre. Invariato anche al 4,45% il loan prime rate a cinque anni, dopo il taglio di 15 punti base di maggio. La decisione era prevista: tutti i 19 economisti che componevano il consensus di Bloomberg non si aspettavano infatti alcuna modifica. A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 guadagnano circa lo 0,70% e lo 0,30% rispettivamente, contro un progresso intorno allo 0,70% anche per lo Shenzhen Composite. Bene Hong Kong: l'Hang Seng segna infatti una crescita ampiamente superiore all'1% (e l'andamento è sostanzialmente uguale per l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China). Guadagno di circa lo 0,70% per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney è stato dell'1,65% l'apprezzamento dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

