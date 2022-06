Dopo una seduta contrastata per Wall Street (in recupero dei tre principali indici newyorkesi il solo Nasdaq, apprezzatosi dello 0,18% martedì), alla riapertura dei mercati asiatici l'andamento misto è proseguito pur virando complessivamente in positivo.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in ribasso di circa lo 0,30% a fronte di un deciso recupero per lo yen sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 perde l'1,14% (andamento simile per l'indice più ampio Topix, deprezzatosi dell'1,20%). Sul fronte macroeconomico, il Reuters Tankan, indice che anticipa l'omonimo sondaggio trimestrale della Bank of Japan (BoJ), è cresciuto in giugno a 9 punti dai 5 punti di maggio (11 punti in aprile). L'indice di attività del settore terziario è invece cresciuto in aprile dello 0,3% annuo, contro il declino dello 0,7% di marzo. Gli ordini di macchinari industriali core sono balzati in Giappone del 19,0% annuo in aprile, contro il 7,6% di marzo e il 5,3% stimato dagli economisti.

In maggio le vendite al dettaglio sono calate in Cina del 6,7% annuo, comunque in miglioramento rispetto al crollo dell'11,1% di aprile e contro il ribasso del 6,9% del consensus del Wall Street Journal. Gli investimenti nel settore immobiliare sono scesi del 4,0% annuo nei primi cinque mesi del 2022, in peggioramento rispetto al precedente declino del 2,7% (che era già stata la performance più negativa da inizio 2020, quando era scoppiata la crisi del Covid-19). A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 guadagnano circa l'1,50% e il 2,30% rispettivamente, contro un progresso intorno all'1,40% per lo Shenzhen Composite. Bene anche Hong Kong: l'Hang Seng è infatti in crescita di circa l'1,50% (fa anche meglio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con un guadagno superiore al 2%). Contrazione di circa l'1,80% per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney è stato dell'1,27% il ribasso dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

(RR - www.ftaonline.com)