Dopo una chiusura d'ottava in netta frenata per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, deprezzatosi del 2,47% venerdì), la tendenza si è fatta maggiormente contrastata con l'inizio della nuova settimana sui mercati asiatici, virando comunque complessivamente in positivo. Principale fattore ribassista a Wall Street erano stati i buoni dati sull'occupazione di maggio in Usa. Se da una parte indicano la solidità della ripresa economica, dall'altra lasciano prevedere ulteriori pressioni sui prezzi: il che significa che la stretta monetaria della Federal Reserve potrebbe diventare anche più aggressiva per raffreddare l'impennata dell'inflazione. Maggiore fiducia tra gli investitori in Asia per i segnali positivi in arrivo dalla Cina. Dopo due mesi di lockdown negozi, fabbriche e altre attività stanno riaprendo a Shanghai mentre a Pechino le autorità hanno tolto il divieto di pranzare nei ristoranti al chiuso. Il clima positivo è confermato dal rialzo intorno allo 0,30% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è poco mosso ma il rialzo intorno allo 0,20% dello yen sul biglietto verde non frena la performance di Tokyo: il Nikkei 225 guadagna infatti lo 0,56% (fa peggio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi comunque dello 0,31%). Sul fronte macroeconomico, il governatore Haruhiko Kuroda conferma ancora la politica accomodante della Bank of Japan (BoJ), sottolineando di ritenere che l'inflazione debba raggiungere il 2% in modo stabile e non a causa di fattori una tantum come l'aumento dei prezzi dell'energia. "Il Giappone non si trova assolutamente in una situazione che giustifichi una stretta monetaria, poiché l'economia è ancora nel mezzo della ripresa dall'impatto della pandemia", ha spiegato.

In maggio l'indice Pmi S&P Global dei servizi è salito in Cina a 41,4 punti dai 36,2 punti di aprile, confermandosi comunque per il terzo mese consecutivo sotto la soglia di 50 punti che separa espansione da contrazione. Il Caixin Pmi Composite è invece cresciuto a 42,2 punti dai 37,2 punti precedenti. In entrambi i casi le letture di aprile si erano attestate sui minimi dal febbraio 2020. A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 guadagnano circa l'1,10% e l'1,60% rispettivamente, contro un rialzo superiore al 2% per lo Shenzhen Composite. Bene anche Hong Kong: l'Hang Seng scambia infatti in progresso di circa l'1,50% (fa anche meglio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con una crescita intorno all'1,90%). Mentre il Kospi di Seoul resta chiuso per la celebrazione del Memorial Day (festività che ricorda i caduti della Guerra di Corea degli Anni 50 del secolo scorso), a Sydney è stata dello 0,45% la flessione dell'S&P/ASX 200 a fine sessione.

