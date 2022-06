Dopo un'altra seduta in positivo per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi l'S&P 500, apprezzatosi dello 0,95% martedì), la tendenza rialzista è stata confermata alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici. Sullo sfondo rimangono comunque i timori per una recessione e per gli effetti della stretta monetaria da parte delle banche centrali sulla ripresa economica globale e sui rischi di stagflazione. Anche la Reserve Bank of India (Rbi) ha aumentato nuovamente i tassi d'interesse repo di 50 punti base al 4,90% dopo averli alzati a sorpresa di 40 punti base in un meeting non programmato di inizio maggio. E per giovedì 9 giugno dal meeting della Banca centrale europea (Bce) i mercati si aspettano che per lo meno vengano gettate le basi per rapidi incrementi dei tassi d'interesse, se non un primo rialzo per quanto moderato. Il risultato è comunque di un progresso intorno all'1% per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in crescita di circa lo 0,20% a fronte di un declino intorno allo 0,40% per lo yen sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 guadagna l'1,04% (andamento simile per l'indice più ampio Topix, apprezzatosi dell'1,18%). Sul fronte macroeconomico, il Pil del Giappone è calato dello 0,5% annuo nel primo trimestre 2022, dopo il progresso del 3,8% del precedente periodo ma sopra all'1,0% della prima lettura preliminare diffusa il mese scorso. Su base sequenziale l'economia nipponica ha registrato invece una contrazione dello 0,1% contro l'espansione dello 0,9% del quarto trimestre e il calo dello 0,2% del dato flash.

La World Bank taglia ancora la stima di crescita del Pil globale nel 2022 sottolineando che l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca ha aggravato i danni della pandemia di Covid-19 e che molti Paesi ora si confrontano con il rischio di una recessione. Per quanto riguarda la Cina, l'espansione dell'economia è attesa al 4,3% quest'anno contro l'8,1% del 2021. A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 guadagnano circa lo 0,20% e lo 0,40% rispettivamente, contro uno Shenzhen Composite che si muove intorno alla parità. Molto bene Hong Kong: l'Hang Seng è infatti in rialzo di circa l'1,90% (fa anche meglio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con un progresso ampiamente superiore al 2%). Poco mosso il Kospi di Seoul, mentre a Sydney è stata dello 0,36% la crescita dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

(RR - www.ftaonline.com)