Dopo una seduta di moderato arretramento per Wall Street (i tre principali indici newyorkesi hanno tutti tutti perso poco più dello 0,10% mercoledì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza è stata più contrastata ma alla fine ha virato in positivo. Sullo sfondo rimangono i timori per una recessione che si riflettono sui corsi delle materie prime. Perde terreno il petrolio ma le prospettive di una contrazione della domanda deprimono anche i prezzi di metalli industriali come rame e iron ore (deprezzatosi quest'ultimo di oltre il 20% nelle ultime settimane). Ottimismo nel settore tecnologico in Cina, dopo che il presidente Xi Jinping ha partecipato mercoledì un incontro di alto livello in cui è stato approvato un piano per l'ulteriore sviluppo delle grandi società di pagamento cinesi e del settore fintech in genere. Il clima complessivamente positivo è confermato dal rialzo intorno allo 0,60% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è poco mosso a fronte di un progresso intorno allo 0,40% per lo yen sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 guadagna appena lo 0,08% (segno opposto per l'indice più ampio Topix, deprezzatosi ma solo dello 0,05%). Sul fronte macroeconomico, in giugno l'indice Pmi Jibun Bank del Giappone stilato da S&P Global è sceso su base preliminare a 52,7 punti dai 53,3 punti della lettura finale di maggio. Il Pmi dei servizi è invece salito a 54,2 punti dai 52,6 punti di maggio. Il Pmi Composite, che combina l'indice dei servizi con quello del manifatturiero, è cresciuto a 53,2 punti dai 52,3 punti precedenti.

A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 guadagnano circa l'1,40% entrambi, contro un progresso intorno all'1,80% per lo Shenzhen Composite. Bene anche Hong Kong: l'Hang Seng è in rialzo di circa l'1,70% (fa anche meglio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con una crescita superiore al 2%). Flessione intorno all'1% per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney è stato dello 0,31% il guadano dell'S&P/ASX 200 in chiusura. L'indice Pmi S&P Global dell'Australia è salito su base preliminare in giugno a 55,8 punti dai 55,7 punti della lettura finale di maggio.

