Dopo un avvio d'ottava in negativo per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average, deprezzatosi dello 0,58% lunedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza ha virato complessivamente in positivo, nonostante le notizie sul fronte dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia non siano particolarmente buone.

Dopo un avvio d'ottava in negativo per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average, deprezzatosi dello 0,58% lunedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza ha virato complessivamente in positivo, nonostante le notizie sul fronte dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia non siano particolarmente buone. Mentre non emergono sviluppi sul fronte delle trattative, infatti, la Ue si starebbe preparando a un embargo sul greggio di Mosca. Ipotesi che ha fatto di nuovo impennare i corsi del petrolio e mandato in rally di oltre l'8% a Wall Street titoli del settore come Marathon Oil e Occidental Petroleum. Il chairman Jerome Powell ha aperto a un incremento dei tassi d'interesse Usa di 50 punti base da parte della Federal Reserve (Fed). "Adotteremo le misure necessarie per garantire un ritorno alla stabilità dei prezzi. Se concluderemo che sia opportuno agire in modo più aggressivo aumentando i tassi di oltre 25 punti base in uno o più meeting lo faremo", ha spiegato. Il risultato è comunque di un guadagno intorno allo 0,40% per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in progresso di circa lo 0,30% e il parallelo deciso indebolimento dello yen sul biglietto verde contribuisce a sostenere la piazza di Tokyo: il Nikkei 225 guadagna infatti un netto 1,48% (fa poco peggio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi dell'1,28%). Sul fronte macroeconomico, Haruhiko Kuroda, governatore della Bank of Japan (BoJ), ha dichiarato che è ancora presto per discutere di una uscita dall'allentamento monetario perché l'inflazione in Giappone è ancora sotto al target del 2% dell'istituto centrale. Kuroda ha anche notato che gli aumenti dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari potrebbero pesare sui salari reali e sull'economia in generale.

In febbraio l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto a Hong Kong dell'1,6% annuo, in accelerazione rispetto all'1,2% di gennaio e nel quattordicesimo mese consecutivo d'inflazione. La lettura è però inferiore all'1,9% del consensus. Contrastate le piazze cinesi: lo Shanghai Composite guadagna infatti lo 0,19% contro declini dello 0,08% e dello 0,41% rispettivamente per Shanghai Shenzhen Csi 300 e Shenzhen Composite. Deciso recupero per Hong Kong: a meno di un'ora dallo stop alle contrattazioni l'Hang Seng è infatti in rialzo di ben oltre il 2% (fa anche meglio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, in rally di circa il 3%). Progresso dello 0,89% a Seoul per il Kospi, mentre a Sydney è stato dello 0,86% l'apprezzamento dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

(RR - www.ftaonline.com)