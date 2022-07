Dopo una seduta contrastata ma alla fine complessivamente in positivo per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi l'S&P 500, apprezzatosi dello 0,36% mercoledì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza di recupero è stata confermata.

Dopo una seduta contrastata ma alla fine complessivamente in positivo per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi l'S&P 500, apprezzatosi dello 0,36% mercoledì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza di recupero è stata confermata. I verbali dell'incontro del Federal Open Market Committee (Fomc) di 14-15 giugno, pubblicati mercoledì, hanno evidenziato quanto la Federal Reserve (Fed) resti risoluta nel portare avanti la stretta monetaria nonostante il rischio di una frenata nella crescita dell'economia Usa. L'istituto centrale di Washington ha anche ammesso la possibilità di "una posizione ancora più restrittiva" se le pressioni inflazionistiche dovessero proseguire. Mentre a Shanghai si è tornati ai test di massa per contenere un nuovo focolaio di Covid-19, il clima positivo è confermato dal progresso intorno all'1% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in declino di circa lo 0,20% a fronte di un marginale rafforzamento dello yen sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 guadagna l'1,47% (andamento simile per l'indice più ampio Topix, apprezzatosi dell'1,42%). Sul fronte macroeconomico, l'indice anticipatore del Giappone è calato in maggio a 101,4 punti dai 102,9 punti della lettura finale di in aprile (100,8 punti in marzo), restando comunque per il quindicesimo mese consecutivo sopra la soglia di 100 punti. L'indice di coincidenza, che sintetizza lo stato attuale dell'economia, è invece sceso a 95,5 punti dai 96,8 punti di marzo e aprile (96,3 punti in febbraio).

In giugno le vendite di automobili sono rimbalzate del 22,0% annuo in Cina, dopo il crollo del 17,0% di maggio (e del 35,5% in aprile). A contribuire al deciso recupero è stata la serie di misure a favore dei consumi introdotte da Pechino, tra cui il taglio delle tasse sull'acquisto di auto per alcuni modelli a basse emissioni. A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 guadagnano circa lo 0,20% e lo 0,30% rispettivamente, contro il rialzo intorno allo 0,80% dello Shenzhen Composite. In negativo invece Hong Kong: l'Hang Seng perde infatti circa lo 0,20% (fa peggio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con un ribasso intorno allo 0,60%). Progresso di quasi il 2% per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney è stata dello 0,81% la crescita dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

(RR - www.ftaonline.com)