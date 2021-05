Dopo un inizio d'ottava in moderato arretramento per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, deprezzatosi dello 0,38% lunedì), al riavvio delle contrattazioni in Asia la tendenza ha virato invece in positivo nonostante il dato sul Pil del Giappone: l'economia nipponica ha segnato una contrazione del 5,1% annuo nel primo trimestre 2021, dopo il precedente rimbalzo dell'11,6% e contro la flessione del 4,6% del consensus di Reuters.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in ribasso di circa lo 0,10% a fronte di uno yen in moderato rafforzamento. A Tokyo il Nikkei 225 guadagna il 2,09% (fa peggio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi comunque dell'1,54%). Sul fronte macroeconomico, in Giappone i consumi privati (che pesano per quasi il 60% sul Pil) sono scesi su base sequenziale dell'1,4% nel primo trimestre 2021, contro il precedente rialzo del 2,2% e la flessione del 2,0% del consensus di Reuters. Le spese in conto capitale delle aziende sono parimenti calate dell'1,4% contro il progresso del 4,3% del quarto trimestre 2020 e l'incremento dell'1,1% stimato dagli economisti.

Piazze cinesi maggiormente contrastate, a fronte del recupero di quella di Taiwan, dopo che le autorità di Taipei hanno dichiarato di stare trattando con Joe Biden per ottenere parte delle scorte in eccesso di vaccino in Usa. A meno di un'ora dal termine degli scambi lo Shanghai Composite si muove poco sopra la parità, contro perdite di circa lo 0,30% e lo 0,20% rispettivamente per Shanghai Shenzhen Csi 300 e Shenzhen Composite. Molto bene invece Hong Kong: l'Hang Seng è infatti in crescita di ben oltre l'1% (e l'andamento è simile per l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China). Guadagno superiore all'1% anche per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney l'S&P/ASX 200 segna un apprezzamento dello 0,60% in chiusura.

