Dopo una seduta di netto recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, apprezzatosi del 2,8% giovedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza in positivo è stata confermata. Rappresentanti di spicco della Federal Reserve (Fed), quali il membro del Board of Governors Christopher Waller e il president della Fed di St. Louis James Bullard, hanno fornito rassicurazioni agli investitori, definendo "esagerati" i timori di una recessione in Usa e indicando che l'economia a stelle strisce continua a crescere e ha una "buona possibilità" di effettuare un atterraggio morbido. La cronaca ha però frenato gli entusiasmi: un attentato all'ex premier giapponese Shinzo Abe (le cui condizioni sono critiche) ha infatti limitato la performance di Tokyo. Il clima positivo è comunque confermato dal rialzo intorno allo 0,40% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è poco mosso a fronte di un progresso di circa lo 0,30% dello yen sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 guadagna lo 0,10% (fa meglio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi dello 0,27%). Sul fronte macroeconomico, in maggio la spesa delle famiglie ha registrato in Giappone un calo dello 0,5% annuo, comunque in miglioramento rispetto al precedente declino dell'1,7% e sopra al ribasso del 2,1% del consensus di Reuters. L'Economy Watchers corrente (sondaggio che determina la fiducia tra i lavoratori del Sol Levante in relazione all'attività economica e permette di anticipare la spesa dei consumatori) è calato in giugno a 52,9 punti dai 54,0 punti di maggio, contro i 52,4 punti del consensus.

Secondo quanto riportano fonti citate da Bloomberg, il governo della Cina starebbe valutando uno stimolo all'economia da realizzarsi attraverso un'emissione obbligazionaria senza precedenti. Il ministero delle Finanze punterebbe ad autorizzare la vendita da parte delle amministrazioni locali di 1.500 miliardi di yuan (220 miliardi di euro) in bond nel secondo semestre. Contrastate le piazze cinesi: a meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite, Shanghai Shenzhen Csi 300 e Shenzhen Composite si muovono infatti tutte intorno alla parità. In positivo invece Hong Kong: l'Hang Seng guadagna infatti circa lo 0,20% (sostanzialmente invariato l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China). Rialzo di circa lo 0,80% per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney è stata dello 0,45% la crescita dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

(RR - www.ftaonline.com)