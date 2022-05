Dopo una seduta di netto recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, in rally del 3,19% mercoledì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza in positivo è stata sostanzialmente confermata anche se con toni più moderati.

Dopo una seduta di netto recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, in rally del 3,19% mercoledì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza in positivo è stata sostanzialmente confermata anche se con toni più moderati. Principale fattore rialzista sono le parole di Jerome Powell. Come previsto la Federal Reserve (Fed) ha alzato i tassi d'interesse Usa di 50 punti base e il chairman dell'istituto centrale di Washington ha indicato che verosimilmente il Federal Open Market Committee (Fomc) adotterà simili misure nei prossimi due meeting. Powell, però, ha escluso che la Fed possa andare oltre. "Settantacinque punti base non sono qualcosa che il Committee sta prendendo attivamente in considerazione", ha dichiarato. Prima seduta di scambi nell'ottava per le piazze di Shanghai e Shenzhen dopo il lungo ponte della Festa dei lavoratori e ultima giornata di stop per Tokyo: si conclude infatti l'?gata renky? (la Settimana d'oro) con la Festa dei bambini (celebrata anche a Seoul). Il clima positivo è confermato dal rialzo intorno allo 0,70% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

L'indice Caixin Pmi nel settore dei servizi della Cina, elaborato da S&P Global, è crollato in aprile a 36,2 punti dai 42,0 punti di marzo, confermandosi per il secondo mese consecutivo sotto la soglia di 50 punti che separa crescita da contrazione e attestandosi sui minimi dai 26,5 punti del febbraio 2020, allo scoppio della pandemia di coronavirus. A meno di un'ora dal termine degli scambi Shanghai Composite e Shenzhen Composite guadagnano circa lo 0,80% entrambi, mentre lo Shanghai Shenzhen Csi 300 si muove sulla parità. In positivo anche Hong Kong: l'Hang Seng è infatti in rialzo di circa lo 0,50% (e l'andamento è sostanzialmente uguale per l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China). Chiusa Seoul, a Sydney è stato dello 0,82% il progresso dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

(RR - www.ftaonline.com)