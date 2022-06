Dopo lo stop di lunedì a Wall Street per la celebrazione del Juneteenth (festività istituita lo scorso anno che ricorda la liberazione degli ultimi schiavi in Usa il 19 giugno 1865), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza è complessivamente di recupero, con gli investitori che cercano di scrollarsi di dosso il recente sell-off.

Dopo lo stop di lunedì a Wall Street per la celebrazione del Juneteenth (festività istituita lo scorso anno che ricorda la liberazione degli ultimi schiavi in Usa il 19 giugno 1865), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza è complessivamente di recupero, con gli investitori che cercano di scrollarsi di dosso il recente sell-off. Le condizioni macro-economiche che avevano portato alle vendite non sono cambiate: sullo sfondo c'è sempre il timore di una recessione innescata dalla stretta monetaria avviata dalla Federal Reserve (Fed) e seguita da gran parte degli altri istituti centrali. "Mentre torniamo verso il 2% -3% d'inflazione, gli australiani dovrebbero essere preparati a ulteriori aumenti dei tassi d'interesse", ha dichiarato Philip Lowe, governatore della Reserve Bank of Australia (Rba), ricordando come il costo del denaro sia ancora molto basso per un'economia con "bassa disoccupazione e inflazione elevata". Il clima positivo è comunque confermato dal progresso superiore all'1% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è poco mosso a fronte di uno yen in marginale recupero sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 guadagna un netto 1,84% (fa meglio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi del 2,05%). Sul fronte macroeconomico, il governo del Giappone è pronto a un intervento sul mercato dei cambi, se sarà necessario, per reagire alla debolezza dello yen, che si muove si minimi di 24 anni nei confronti del dollaro. "Il governo sarà in stretto contatto con la Bank of Japan mentre osserverà il mercato dei cambi e il suo impatto sull'economia e sui prezzi", ha dichiarato il ministro delle Finanze Shunichi Suzuki, citato da Reuters. "Risponderemo in modo appropriato, se necessario, mantenendo una stretta comunicazione con le autorità valutarie di altri Paesi", ha aggiunto.

Contrastate le piazze cinesi. A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 perdono infatti circa l'1% entrambi, contro un declino intorno all'1,40% per lo Shenzhen Composite. Bene invece Hong Kong: l'Hang Seng è in rialzo di circa l'1% (e l'andamento è sostanzialmente uguale per l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China). A Sydney è stata dell'1,41% la crescita dell'S&P/ASX 200 in chiusura, mentre il Kospi guadagna circa lo 0,70% a Seoul. Secondo Bank of Korea, l'inflazione dovrebbe registrare un'accelerazione in Corea del Sud superando il 5% per diversi mesi e andando oltre nell'intero esercizio i livelli toccati durante la crisi finanziaria (4,7% l'inflazione nel 2008).

