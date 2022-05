Dopo una seduta contrastata per Wall Street (in positivo dei tre principali indici newyorkesi il solo Nasdaq, apprezzatosi di appena lo 0,06% giovedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza si è rafforzata su un netto recupero.

Dopo una seduta contrastata per Wall Street (in positivo dei tre principali indici newyorkesi il solo Nasdaq, apprezzatosi di appena lo 0,06% giovedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza si è rafforzata su un netto recupero. Gli investitori sembrano avere metabolizzato i timori sul perdurare di un'elevata inflazione e danno fiducia alla stretta monetaria della Federal Reserve (Fed). Jerome Powell, fresco di nomina per un secondo mandato, giovedì ha ricordato che la stabilità dei prezzi è "fondamento" dell'economia. Il chairman della Fed ha ammesso che la battaglia dell'istituto centrale di Washington per controllare l'inflazione "comporterà un po' di dolore" quando si sentirà l'impatto di tassi d'interesse più elevati ma ha sottolineato che il risultato peggiore sarebbe se i prezzi continuassero a crescere. Mentre il petrolio continua a guadagnare terreno, la tendenza in positivo viene confermata dal rialzo intorno all'1,50% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in ribasso di circa lo 0,20% ma il deciso indebolimento dello yen sul biglietto verde sostiene la performance di Tokyo: il Nikkei 225 guadagna infatti un deciso 2,64% (fa peggio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi comunque dell'1,91%). Sul fronte macroeconomico, il governatore Haruhiko Kuroda esclude un cambio nella politica monetaria della Bank of Japan (BoJ) nel breve periodo, visto che la pandemia di coronavirus continua a pesare sulla fragile ripresa economica del Sol Levante. In aprile la massa monetaria M2 è salita in Giappone del 3,6% annuo, a 1.203.500 miliardi di yen (8.977 miliardi di euro al cambio attuale), contro il 3,5% di marzo. La massa monetaria M3 è invece cresciuta del 3,2% annuo, contro il 3,1% precedente.

Tutte in positivo le piazze cinesi. A meno di un'ora dal termine degli scambi Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 guadagnano infatti circa lo 0,70% e lo 0,40% rispettivamente, contro un rialzo intorno allo 0,20% per lo Shenzhen Composite. Netto recupero per Hong Kong: l'Hang Seng segna infatti una crescita superiore al 2% (fa anche meglio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con un progresso intorno al 2,40%). A Sydney è stato dell'1,93% l'apprezzamento dell'S&P/ASX 200 in chiusura, mentre a Seoul è superiore al 2% il guadagno del Kospi. In aprile l'indice dei prezzi all'export ha registrato in Corea del Sud una crescita del 21,4% annuo, in rallentamento rispetto al 23,4% della lettura finale di marzo ma nella quindicesima espansione consecutiva dopo una striscia di contrazione durata venti mesi. L'indice dei prezzi all'import è invece rimbalzato del 35,0% annuo, contro il 35,9% precedente.

(RR - www.ftaonline.com)