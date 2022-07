Dopo una seduta in negativo per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi ancora il Nasdaq Composite, deprezzatosi dello 0,95% martedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza è stata invece di generalizzato recupero. Tutti i riflettori sono sul dato relativo a giugno dell'inflazione Usa, con gli economisti che si attendono una risalita all'8,8% annuo dall'8,6% di maggio. Ipotesi che non farebbe che dare ulteriore spinta alla stretta monetaria della Federal Reserve (Fed). Intanto due istituti centrali, Bank of Korea e Reserve Bank of New Zealand (Rbnz), hanno entrambi alzato di 50 punti base i tassi d'interesse, al 2,25% quelli della Corea del Sud e al 2,50% quelli della Nuova Zelanda. Mentre l'euro continua a muoversi intorno alla parità con il dollaro e il petrolio rimane sotto i 100 dollari al barile (i future sul Wti in consegna ad agosto avevano segnato un tracollo del 7,92% martedì al New York Mercantile Exchange), il clima positivo è confermato dalla crescita di circa lo 0,70% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in marginale declino a fronte di una flessione intorno allo 0,10% per lo yen sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 guadagna lo 0,54% (fa peggio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi comunque dello 0,29%). Sul fronte macroeconomico, è pausa per la fiducia delle aziende manifatturiere del Giappone. Il Reuters Tankan, indice che anticipa l'omonimo sondaggio trimestrale della Bank of Japan (BoJ), è infatti rimasto stabile in luglio sui 9 punti già registrati in giugno (5 punti in maggio). A inizio mese la BoJ aveva reso noto che nel secondo trimestre 2022 l'indice Tankan era sceso a 9 punti dai 14 punti del primo (17 punti nell'ultimo periodo del 2021).

In attesa della pubblicazione dei dati sulla bilancia commerciale di Pechino di giugno, le piazze cinesi sono contrastate. A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni lo Shanghai Composite perde infatti circa lo 0,10% contro uno Shanghai Shenzhen Csi 300 sulla parità e un progresso intorno allo 0,80% per lo Shenzhen Composite. In negativo Hong Kong: l'Hang Seng è infatti in flessione di circa lo 0,30% (fa peggio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con una contrazione intorno allo 0,40%). Crescita di circa lo 0,60% per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney è stato dello 0,23% il guadagno dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

(RR - www.ftaonline.com)