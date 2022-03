Dopo una partenza d'ottava contrastata per Wall Street (in positivo dei tre principali indici newyorkesi il solo Nasdaq, apprezzatosi dello 0,41% lunedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza è stata invece di generalizzato recupero. L'Ucraina resta sotto i riflettori, dopo una prima fase di negoziati che non ha fornito particolari speranze mentre l'invasione da parte di Mosca prosegue. Intanto l'amministrazione di Joe Biden ha dichiarato che Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia, Giappone, Unione europea e altri Paesi si uniranno agli Usa nel bloccare la Banca di Russia. In tema di istituti centrali, però, la guerra in Ucraina ha messo in dubbio il cambio di politica monetaria da parte della Federal Reserve (Fed). Se le aspettative restano elevate per un aumento dei tassi d'interesse Usa nel corso del meeting di Federal Open Market Committee (Fomc) di 15-16 marzo, sono in molti a ritenere che la Fed possa adottare un approccio più gentile di quanto previsto in precedenza. Mentre Seoul rimane chiusa per la celebrazione del Samiljeol (il Movimento del 1° marzo 1919 che diede di fatto l'avvio dell'indipendenza della Corea dal Giappone), la tendenza in positivo è confermata dal progresso intorno allo 0,30% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è poco mosso ma il parallelo indebolimento dello yen sul biglietto verde contribuisce a sostenere la performance di Tokyo: il Nikkei 225 guadagna infatti l'1,20% (fa peggio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi comunque dello 0,54%). Sul fronte macroeconomico, frenata per l'attività manifatturiera del Sol Levante, che rimane comunque sopra la soglia di 50 punti che separa crescita da contrazione per il tredicesimo mese consecutivo (dopo una striscia negativa durata 22 mesi). In febbraio l'indice Pmi Jibun Bank del Giappone stilato da Markit ha infatti segnato un declino a 52,7 punti dai 55,4 punti di gennaio, quando si era attestato sui massimi dai 55,5 punti del febbraio 2014. Il dato è inferiore ai 52,9 punti della lettura preliminare.

L'indice Pmi manifatturiero ufficiale della Cina è cresciuto in febbraio a 50,2 punti dai 50,1 punti di gennaio, contro il calo a 49,9 punti del consensus di Reuters. L'indice elaborato da Markit/Caixin è invece salito a 50,4 punti dai 49,1 punti di gennaio, tornando dopo solo un mese sopra la soglia di 50 punti che separa espansione da contrazione. Il dato si confronta con il declino a 49,9 punti atteso dagli economisti. Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 guadagnano lo 0,77% e lo 0,83% rispettivamente, contro il progresso dello 0,35% dello Shenzhen Composite. In positivo anche Hong Kong: a meno di un'ora dallo stop alle contrattazioni l'Hang Seng è infatti in rialzo di circa lo 0,80% (fa anche meglio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con un guadagno superiore all'1%). Crescita dello 0,67% a Sydney per l'S&P/ASX 200 in chiusura.

