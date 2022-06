Dopo una chiusura d'ottava in netto recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi ancora il Nasdaq, in rally del 3,34% venerdì), la tendenza in positivo è stata confermata con l'inizio della nuova settimana sui mercati asiatici.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in moderato declino a fronte di una contrazione intorno allo 0,30% per lo yen sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 guadagna l'1,43% (fa peggio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi comunque dell'1,11%). Sul fronte macroeconomico, l'indice anticipatore del Giappone è salito in aprile a 102,8 punti dai 100,8 punti di marzo (100,3 punti di febbraio), appena sotto ai 102,9 punti del dato flash comunicato a inizio mese. L'indice di coincidenza, che sintetizza lo stato attuale dell'economia, è invece rimasto invariato sui 96,8 punti di marzo (96,3 punti in febbraio), in linea con la lettura preliminare.

In maggio i profitti del settore industriale sono scesi in Cina del 6,5% annuo, dopo il crollo dell'8,5% della lettura finale di aprile (12,2% il rimbalzo di marzo). Nei primi cinque mesi del 2022 i profitti industriali sono invece cresciuti dell'1,0% contro il 3,5% precedente. A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 guadagnano circa lo 0,80% e l'1% rispettivamente, contro una crescita intorno all'1% anche per lo Shenzhen Composite. Molto bene Hong Kong: l'Hang Seng è in rialzo di circa il 2,50% (e l'andamento è sostanzialmente uguale per l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China). Progresso intorno all'1,80% per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney è stato dell'1,94% l'apprezzamento dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

(RR - www.ftaonline.com)