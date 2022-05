Dopo una partenza d'ottava contrastata per Wall Street (in positivo dei tre principali indici newyorkesi il solo Dow Jones Industrial Average, apprezzatosi di appena lo 0,08% lunedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza si è invece consolidata su un generalizzato recupero.

Dopo una partenza d'ottava contrastata per Wall Street (in positivo dei tre principali indici newyorkesi il solo Dow Jones Industrial Average, apprezzatosi di appena lo 0,08% lunedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza si è invece consolidata su un generalizzato recupero. Fattore ribassista continuano a essere i timori per l'impatto della stretta monetaria della Federal Reserve (Fed) sulla fragile ripresa dell'economia globale. Gli investitori aspettano nuove indicazioni da parte del chairman Jerome Powell, che interverrà in giornata a una conferenza organizzata dal Wall Street Journal. Tuttavia i riflettori sono tutti sulla Cina che, dopo i deludenti dati macroeconomici usciti nel weekend, restituisce un po' di ottimismo con la riapertura di Shanghai dopo settimane di lockdown totale. E il risultato è un rialzo ampiamente superiore all'1% per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in marginale ribasso ma il parallelo indebolimento dello yen sul biglietto verde contribuisce a sostenere la piazza di Tokyo: il Nikkei 225 guadagna infatti lo 0,42% (fa peggio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi comunque dello 0,19%). Sul fronte macroeconomico, a marzo l'indice di attività del settore terziario è calato in Giappone dello 0,7% annuo, contro il progresso dello 0,7% di febbraio (1,7% la crescita di gennaio). Su base sequenziale, rettificata stagionalmente, l'indice è invece salito dell'1,3% dopo il precedente ribasso dell'1,3% (0,2% il declino di gennaio).

La politica cinese di tolleranza zero contro il Covid-19 sembra dare i suoi frutti. Le autorità di Shanghai hanno infatti comunicato che dei 16 distretti che compongono la metropoli uno solo rimane in lockdown (1 milioni di persone, contro i 25 milioni complessivi). A meno di un'ora dal termine degli scambi Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 guadagnano circa lo 0,40% e oltre l'1% rispettivamente, contro un rialzo dello 0,50% per lo Shenzhen Composite. Molto bene Hong Kong: l'Hang Seng segna infatti una crescita di circa il 2,70% (fa anche meglio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con un progresso superiore al 3%). A Seoul è intorno allo 0,80% il guadagno del Kospi, mentre a Sydney è stata dello 0,27% la crescita dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

