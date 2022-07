Dopo una chiusura d'ottava contrastata per Wall Street (in positivo dei tre principali indici newyorkesi il solo Nasdaq, apprezzatosi dello 0,12% venerdì), la tendenza mista è proseguita con l'inizio della nuova settimana sui mercati asiatici e anzi ha evidenziato una maggiore volatilità.

Dopo una chiusura d'ottava contrastata per Wall Street (in positivo dei tre principali indici newyorkesi il solo Nasdaq, apprezzatosi dello 0,12% venerdì), la tendenza mista è proseguita con l'inizio della nuova settimana sui mercati asiatici e anzi ha evidenziato una maggiore volatilità. Tutti i riflettori sono sul Giappone, dopo l'attentato che venerdì è costato la vita a Shinzo Abe. L'assassinio dell'ex premier ha però sostenuto il suo partito alle urne, garantendo al successore Fumio Kishida di governare senza interruzioni fino alle elezioni del 2025. Domenica il Liberal Democratic Party (Ldp, in giapponese Jimint?) ha infatti conquistato 76 dei 125 seggi della Camera Alta oggetto di consultazione, rispetto ai 69 precedentemente detenuti. Solida maggioranza che potrebbe addirittura consentire a Kishida di rivedere la costituzione pacifista del Sol Levante. La tendenza complessiva nella regione è però decisamente in negativo, come confermato dal declino di circa l'1,80% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in rialzo di circa lo 0,40% a fronte di un netto indebolimento dello yen sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 guadagna l'1,11% (fa anche meglio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi dell'1,44%). Sul fronte macroeconomico, in maggio gli ordini di macchinari industriali core (escludendo cioè quelli per la generazione elettrica e quelli navali) sono cresciuti in Giappone del 7,4% annuo, in rallentamento rispetto al rimbalzo del 19,0% di aprile e contro il 5,8% stimato dagli economisti. Su base sequenziale rettificata stagionalmente gli ordinativi sono invece calati del 5,6% dopo l'incremento del 10,8% di aprile e contro il declino del 5,5% del consensus di Reuters. In giugno la massa monetaria M2 è salita in Giappone del 3,3% annuo, contro il 3,1% della lettura finale di maggio.

Lo scorso mese l'indice dei prezzi al consumo è salito in Cina del 2,5% annuo, contro il 2,1% di aprile e maggio e il 2,4% del consensus di Reuters. Su base mensile l'indice è rimasto invariato contro il precedente calo dello 0,2% e la flessione dello 0,1% attesa dagli economisti. I prezzi alla produzione sono invece cresciuti del 6,1% annuo, in rallentamento rispetto al 6,4% di maggio ma sopra al 6,0% del consensus. A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 perdono circa l'1,50% e quasi il 2% rispettivamente, contro una flessione intorno al 2% anche per lo Shenzhen Composite. Molto male Hong Kong: l'Hang Seng crolla infatti di oltre il 3% (e l'andamento è poco peggior per l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China). Ribasso di circa lo 0,30% per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney è stata dell'1,14% la contrazione dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

