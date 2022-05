Askoll EVA S.p.A. - azienda leader nel mercato della mobilità sostenibile che sviluppa, produce e commercializza e-bike ed e-scooter, nonché kit e componenti nell'area dei motori elettrici e delle batterie - comunica di aver siglato un importante accordo strategico con Koza ?n?.Tic.A?., azienda importatrice e distributrice con sede ad Ankara, per la commercializzazione dei propri scooter elettrici e biciclette a pedalata assistita in Turchia. L'accordo prevede una fornitura iniziale, del valore di circa 150.000 €, di e-scooter e e-bike per il canale privato e professionale destinati al mercato turco. Askoll EVA è stata scelta da Koza ?n?.Tic.A?. come partner per la qualità top dei modelli e l'attenzione alle esigenze del settore di riferimento, nonché per l'ampiezza della gamma. L'Amministratore Delegato Gian Franco Nanni ha commentato: "Questo accordo rappresenta un ulteriore passo in avanti nella strategia di internazionalizzazione di Askoll EVA, che segue i contratti di distribuzione a Malta, Bulgaria e nei Paesi Baltici siglati lo scorso anno. Siamo entusiasti di collaborare con Koza ?n?.Tic.A?., un attore di particolare rilievo sul territorio, che ci consentirà di farci conoscere al mercato turco. Ricordo che negli ultimi anni, il governo locale ha iniziato a promuovere politiche di sostenibilità ambientale e alcune delle più grandi case automobilistiche stanno iniziando ad annunciare investimenti in Turchia in questo settore. Entrare oggi in questo mercato ci permetterà di avere un forte vantaggio competitivo quando la domanda di veicoli elettrici crescerà nei prossimi anni".

(RV - www.ftaonline.com)