Howden Italia Holdings S.r.l. (l'"Offerente") comunica di aver depositato in data 13 maggio 2022 presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") – ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 3, del TUF e dell'art. 37-terdel Regolamento Emittenti – il documento di offerta (il "Documento di Offerta"), destinato alla pubblicazione, relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"Offerta") in applicazione dell'art. 106 del D. Lgs n. 58/1998, per richiamo volontario di detta disciplina da parte dell'art. 8 dello statuto sociale di Assiteca S.p.A. ("Assiteca") promossa dall'Offerente e avente ad oggetto le azioni ordinarie di Assiteca, società con azioni quotate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta da Consob ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si fa rinvio alla comunicazione dell'Offerente predisposta ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF, e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti, pubblicata sul sito internet di Assiteca (www.assiteca.it) e su www.1info.it nella quale sono indicati i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

