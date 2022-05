Il Consiglio di Amministrazione di Assiteca, il più grande Gruppo italiano nella gestione dei rischi d'impresa e nel brokeraggio assicurativo quotato su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, riunitosi il 6 maggio 2022 sotto la presidenza di Luciano Lucca, ha nominato Luigi Sturani e Serge Thieriet Consiglieri di Amministrazione per cooptazione.

La nomina fa seguito all'operazione di acquisto, eseguita in data odierna, dell'86,965% del capitale sociale di Assiteca (cfr. comunicato stampa del 28 febbraio 2022) da parte di Howden Italia Holdings S.r.l.

Con oltre 25 anni di esperienza nel settore assicurativo, Luigi Sturani è dallo scorso giugno 2021 CEO Europe di Howden Broking Group Ltd. Serge Thieriet ricopre la carica di Chief Financial Officer in Howden Broking Group Ltd, è inoltre Responsible IT Finance e Financial Risk Management per Howden Group Holdings. Il Consiglio di Amministrazione di ASSITECA ringrazia per l'attività prestata e l'apporto di valori ed esperienza i Consiglieri Luca Bucelli e Roberto Quagliuolo che, con efficacia dalla data del 6 maggio 2022, hanno rassegnato le proprie dimissioni.

