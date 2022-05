Il Consiglio di Amministrazione di Assiteca S.p.A. si è riunito in data odierna per esaminare il comunicato ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971/1999, diffuso in data 6 maggio 2022, con cui Howden Italia Holdings S.r.l. ha comunicato il sorgere del proprio obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria, ai sensi dell'art. 106 del TUF, applicabile in virtù del richiamo volontario operato dall'art. 8 dello statuto di Assiteca e in conformità all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto del comunicato, ha deliberato di nominare PricewaterhouseCoopers Business Services S.r.l. quale advisor finanziario ed esperto indipendente a supporto delle attività e valutazioni che il Consiglio di Amministrazione di Assiteca sarà tenuto a effettuare in relazione all'Offerta ai sensi del combinato disposto degli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti. La nomina dell'advisor finanziario è avvenuta al termine di un processo di selezione e verifica dei requisiti di indipendenza e professionalità. È stato, inoltre, approvato il conferimento dell'incarico di advisor legale a Pedersoli Studio Legale. Si ricorda, infine, che l'Offerta ricade nella fattispecie dell'art. 39-bis del Regolamento Emittenti che prevede, prima dell'approvazione del Comunicato 103, la redazione da parte degli amministratori indipendenti della Società, che non siano parti correlate dell'offerente, di un parere motivato contenente le valutazioni sull'Offerta e sulla congruità del corrispettivo. Per tale motivo, gli amministratori indipendenti di Assiteca si avvarranno, quale advisor legale, dello studio legale Legance - Avvocati Associati. Con riferimento, invece, all'advisor finanziario ed esperto indipendente, gli Amministratori Indipendenti hanno ritenuto non necessario avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 39-bis del Regolamento Emittenti di nominare un proprio advisor finanziario ed esperto indipendente.

