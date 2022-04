Rendere il franchising sempre più attrattivo agli occhi di chi cerca lavoro, ma anche supportare i franchisor nel cercare le giuste risorse per far crescere il proprio business. È questo l'obiettivo al centro della partnership tra Assofranchising, marchio storico della rappresentanza del franchising italiano aderente a Confcommercio – Imprese per l'Italia e Indeed, il sito numero uno per la ricerca di lavoro nel mondo.

La crisi economica post Coronavirus e ora il conflitto russo-ucraino continuano a mettere a dura prova moltissime realtà imprenditoriali italiane, molte delle quali sono state costrette a tirar giù definitivamente la saracinesca. Nel 2021 – secondo le elaborazioni dell'Ufficio Studi Confcommercio su dati Movimprese – sono state 189.388 imprese dell'Area Confcommercio che hanno cessato l'attività, ovvero l'insieme della rappresentanza delle aziende dei settori del commercio, turismo, trasporti e altri servizi.Nonostante questo, il giro d'affari del franchising è continuato a crescere (+3,5% secondo il rapporto Assofranchising 2021), motivando sempre più imprenditori che attraverso l'affiliazione commerciale scelgono e vogliono mettersi in gioco.

"Nell'ultimo anno si è assistito ad un boom di dimissioni volontarie che sta coinvolgendo tantissime aziende soprattutto al nord. La volontà dei singoli professionisti di diventare i datori di lavoro di se stessi, unita all'insoddisfazione nei confronti delle carriere aziendali, il desiderio di inseguire le proprie passioni e vivere nel posto che più si ama spingono sempre più persone verso un radicale cambio di passo. Credo che il franchising abbia tutte le carte in regola per attrarre chi è alla ricerca di autoimpiego o chi vuole aprirsi alla possibilità di una nuova dimensione di vita. Grazie alla partnership con Indeed vogliamo rendere più efficace il processo di ricerca del personale facilitando sempre di più l'incontro tra domanda e offerta. Vogliamo permettere a chi cerca lavoro di assecondare le proprie passioni e al franchising di crescere sempre di più"- dichiara Alberto Cogliati, Segretario Generale di Assofranchising.

"Siamo molto soddisfatti della partnership con Assofranchising. Il mondo del lavoro è cambiato durante e post pandemia e dal nostro osservatorio registriamo due principali trend: un aumento significativo della competition sulla ricerca dei talenti e una maggiore attenzione da parte del candidato verso le opportunità offerte dal futuro datore di lavoro. E' quindi sempre più importante per le aziende lavorare sulla propria capacità di attrarre talenti. Ecco perché questa partnership è importante per tutti gli associati: Indeed, che raggiunge circa 18 milioni di visite al mese, offre la possibilità di reperire risorse sia ai franchisor presso la propria sede, sia ai franchisee dislocati sul territorio, ottimizzando il processo di selezione e supportando entrambi nella comunicazione di un brand attrattivo per il mercato del lavoro." dichiara Roberto Colarossi, Senior Director, Indeed Italy

