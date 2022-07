AstraZeneca rileva la biotech Usa TeneoTwo per potenziali 1,27 miliardi di dollari. La big pharma anglo-svedese prevede di acquisire l'intero capitale della società del Delaware per 100 milioni di dollari. I rimanenti 1,17 miliardi saranno riconosciuti al raggiungimento di determinati obiettivi. Al centro dell'operazione un trattamento sperimentale per una forma di linfoma non Hodgkin. AstraZeneca si muove intorno alla parità a Londra.

(RR - www.ftaonline.com)