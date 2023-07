At&t migliore dell'S&P 500 con debutto Warner Bros Discovery

At&t ha chiuso con un rimbalzo del 7,74% lunedì al Nyse (segnando la performance migliore di un S&P 500 in declino dell'1,69%), nella giornata di debutto a Wall Street di Warner Bros Discovery. La società integra in Discovery le attività di Warner Media, che il colosso delle telecomunicazioni di Dallas aveva acquisito nel 2016 all'interno del takeover di Time Warner. Venerdì era stata ufficializzata la fusione tra Discovery e Warner Media e la nascita di un nuovo colosso dell'intrattenimento (di cui fanno parte, tra gli altri Hbo, Cnn, Cartoon Network, Discovery Channel, Animal Planet, Food Network ma anche Eurosport) e soprattutto dello streaming video. Come già anticipato in marzo le rispettive piattaforme Hbo Max e Discovery+ saranno unite in un unico servizio.

