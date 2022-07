Roma, 30 giugno 2022. Atlantia rende noto che, a seguito dell'avveramento di tutte le condizioni sospensive previste nel contratto di acquisizione (SPA) sottoscritto con Siemens lo scorso 17 gennaio, è stata completata in data odierna l'acquisizione della società Yunex Traffic, per il corrispettivo finale di 950 milioni di euro (enterprise value), pari al corrispettivo offerto, e soggetto agli aggiustamenti previsti dallo SPA.

Nel corso del 2021, Atlantia aveva preso parte a un processo competitivo avviato da Siemens per la cessione di Yunex Traffic, risultando vincente rispetto a numerosi competitors internazionali.

Yunex Traffic è il più importante fornitore di soluzioni a livello globale nell'innovativo settore dell'Intelligent Transport Systems (ITS) e della Smart Mobility, specializzato nello sviluppo e fornitura di piattaforme e soluzioni integrate, hardware e software, per operatori di infrastrutture di mobilità smart e sostenibile, sia a livello urbano che extraurbano. Con più di 3.000 dipendenti, già oggi la società opera in oltre 600 città, 40 Paesi e 4 continenti (Europa, Americhe, Asia, Oceania) e ha impianti di assemblaggio e centri di ricerca e sviluppo ubicati in Europa (con una presenza fondamentale in Germania e Regno Unito) e USA.

Tra le metropoli che utilizzano i sistemi di Yunex Traffic ci sono Londra, Dubai, Berlino, Bogotà e Miami, con un track record di progetti all'avanguardia per fluidificare il traffico, migliorare la qualità dell'aria e aumentare la sicurezza stradale, decongestionando le arterie stradali e fornendo servizi innovativi per migliorare l'esperienza di mobilità per gli utenti finali. Si tratta di ambiti di business in cui Atlantia ha già iniziato a operare, ad esempio attraverso i diversi servizi di mobilità urbana gestiti da Telepass.

Con l'ingresso in Atlantia, Yunex Traffic potrà espandere ulteriormente il proprio business, a partire da Paesi come Italia, Francia, Spagna e nell'area Sudamericana, dove il Gruppo ha una presenza rilevante. L'operatore tedesco, proprio sulla base del suo know-how fortemente specializzato, potrà inoltre contribuire ai processi di digitalizzazione delle società del Gruppo, favorendo l'upgrade tecnologico delle infrastrutture in portafoglio e aumentando la diversificazione e la qualità dei servizi erogati, così da rispondere alle nuove esigenze della mobilità con soluzioni che massimizzano il beneficio dell'utilizzo dei dati per una mobilità sempre più sostenibile e sicura, ponendo le basi per consentire in un prossimo futuro anche la circolazione di veicoli a guida autonoma in aree urbane ed extraurbane.

Nell'operazione Atlantia è stata assistita da Goldman Sachs Bank Europe SE e Deutsche Bank AG in qualità di advisor finanziari, e da Clifford Chance in qualità di advisor legale.

