Sostenibilità: Atlantia confermata fra le migliori aziende a livello globale nell'indice FTSE4Good.

Roma, 12 luglio 2022 - Atlantia è stata confermata nel FTSE4Good Index Series, collocandosi fra il 10% delle migliori aziende del settore "Industrial Goods and Services". FTSE4Good è un indice internazionale, pioniere nelle valutazioni ESG da oltre vent'anni, che valuta tramite metriche trasparenti e uniformi le performance ambientali, sociali e di governance (ESG) di oltre 7.000 aziende in tutto il mondo.

Sempre sul fronte della sostenibilità, Atlantia è stata confermata anche nella revisione semestrale dell'indice MIB ESG, che include le 40 società del listino italiano più impegnate a tradurre con azioni concrete e misurabili la sostenibilità sociale, ambientale e le buone prassi di governance nel proprio business e lungo la catena del valore.

Atlantia è impegnata a promuovere l'affermazione di un nuovo modello di mobilità incentrata sulle esigenze delle persone e capace di generare un impatto sociale, ambientale ed economico positivo. I principi ESG sono integrati nei modelli di business delle aziende in cui Atlantia investe con un'ottica di lungo termine, focalizzando le priorità d'azione su soluzioni e tecnologie innovative in grado di generare valore condiviso a vantaggio degli azionisti, delle comunità locali e degli oltre 23.000 dipendenti del Gruppo.

Sempre nel corso del 2022, la holding è entrata a far parte per la prima volta nel Bloomberg Gender Equality Index e ha visto migliorare il rating ESG misurato da Sustainalytics per due volte in un semestre. Ad aprile 2022, Atlantia è stata la prima società quotata italiana, e fra le poche al mondo, a consultare l'assemblea degli azionisti sul piano d'azione per la decarbonizzazione delle proprie attività (cd. "Say On Climate") e la riduzione delle emissioni di CO2, ottenendo il voto favorevole di oltre il 98% dei soci.

(SF - www.ftaonline.com)