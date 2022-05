Schemaquarantatre S.p.A. (l'"Offerente") comunica di aver depositato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") - ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 3, del TUF e dell'art. 37-ter del Regolamento Emittenti - il documento di offerta (il "Documento di Offerta"), destinato alla pubblicazione, relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli artt. 102, comma 1, e 106, comma 4, del TUF (l'"Offerta") promossa dall'Offerente e avente ad oggetto le azioni ordinarie di Atlantia S.p.A. ("Atlantia"), società con azioni quotate su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Si comunica inoltre - ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 4, del TUF e dell'art. 37-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti – che in data odierna: (i) sono state presentate a Banca d'Italia, le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni richieste in relazione all'acquisto di una partecipazione qualificata indiretta in Telepass S.p.A. (società controllata da Atlantia), ai sensi degli artt. 19 e 114-quinquies.3 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato, ed (ii) è stata presentata alla Banca di Spagna la comunicazione propedeutica all'avvio del processo di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata indiretta in Bip & Drive, E.D.E., S.A. (società indirettamente partecipata da Atlantia) ai sensi della Legge del Regno di Spagna n. 21 del 26 luglio 2011 e del Regio Decreto del Regno di Spagna n. 778 del 4 maggio 2012. Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta da CONSOB ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF. In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si fa rinvio alla comunicazione dell'Offerente predisposta ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF, e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento Emittenti, pubblicata sul sito internet di Atlantia (www.atlantia.com) e dell'Offerente (www.edizione.com), nella quale sono indicati i presupposti giuridici, le condizioni, i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

