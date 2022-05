Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., riunitosi sotto la presidenza dell'Ambasciatore Giampiero Massolo, ha esaminato e approvato l'informativa finanziaria al 31 marzo 2022 del Gruppo Atlantia.

• Ricavi ed EBITDA a 1,5 miliardi e 0,9 miliardi di euro in crescita rispettivamente del 13% e del 16% rispetto al primo trimestre 2021, beneficiando della ripresa del traffico autostradale e aeroportuale. Debito finanziario netto al 31 marzo 2022 pari a 28,7 miliardi di euro, in riduzione di 1,3 miliardi di euro rispetto a fine 2021 (- 4%)



• Confermato Outlook 2022 con Ricavi ed EBITDA attesi a 6,6 miliardi di euro e 4,1 miliardi di euro



• Perfezionata il 5 maggio la cessione della partecipazione in Autostrade per l'Italia a favore del Consorzio formato da CDP, Blackstone e Macquarie, con contestuale rilascio delle garanzie prestate da Atlantia su obbligazioni e finanziamenti di ASPI



• Annunciata da Sintonia e Blackstone il 14 aprile 2022 un'Offerta Pubblica di Acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Atlantia S.p.A.

Highlights1

Performance economica, finanziaria e patrimoniale consolidata

• Traffico autostradale in crescita del 16,2%, con recupero in tutti i paesi (+2,3% vs 2019)

• Traffico aeroportuale in miglioramento sebbene ancora inferiore ai livelli pre-pandemia (-51,9% vs 2019)

• Ricavi a 1,5 miliardi di euro (+13% vs 2021)

• EBITDA pari a 0,9 miliardi di euro (+16% vs 2021)

• Utile netto pari a 98 milioni di euro di cui 42 milioni di euro di pertinenza del Gruppo

• FFO pari a 0,6 miliardi di euro (+12% vs 2021)

• Investimenti pari a 0,2 miliardi di euro (+1% vs 2021)

• Debito finanziario netto pari a 28,7 miliardi di euro in riduzione rispetto ai 30 miliardi di euro al 31 dicembre 2021

Note:

1 Escluso il contributo del gruppo Autostrade per l'Italia

