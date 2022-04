L'agenzia di credit rating Fitch ha confermato il rating "BB" di Atlantia e ha rivisto l'outlook a negativo. Contestualmente, Fitch ha confermato il rating "BBB-" di Aeroporti di Roma (ADR) rivedendone l'outlook a negativo. Il rating "BBB" di Abertis con outlook negativo è confermato. (RV - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

