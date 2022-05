Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"Offerta"), promossa da Schemaquarantatre S.p.A. (l'"Offerente") ai sensi degli artt. 102, comma 1, e 106, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98 come successivamente modificato e integrato ("TUF") sulle azioni ordinarie di Atlantia S.p.A. ("Atlantia"), l'Offerente comunica quanto segue. In data 5 maggio 2022 Atlantia ha reso noto che in pari data è stato perfezionato il closing dell'operazione di cessione della partecipazione detenuta da Atlantia in Autostrade per l'Italia S.p.A. (pari all'88,06% del capitale e dei diritti di voto). Per maggiori informazioni si rinvia al relativo comunicato stampa diffuso da Atlantia e pubblicato sul suo sito internet (www.atlantia.com). Risulta pertanto avverata la condizione di efficacia dell'Offerta di cui al paragrafo 3.4, lettera f), della comunicazione predisposta dall'Offerente ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF, e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento Emittenti, pubblicata sul sito internet di Atlantia (www.atlantia.com) e dell'Offerente (www.edizione.com), (la "Comunicazione 102"). In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, che si ricorda è stato oggetto di deposito presso Consob in data 4 maggio 2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 3, del TUF e dell'art. 37-ter del Regolamento Emittenti, si fa rinvio alla Comunicazione 102 nella quale sono indicati i presupposti giuridici, le ulteriori condizioni alle quali l'Offerta rimane soggetta, i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

