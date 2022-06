Offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Schema Alfa S.p.A. sulla totalità delle azioni di Atlantia S.p.A. (l'"Offerta").

Schema Alfa S.p.A., in qualità di offerente (l'"Offerente"), comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana ha comunicato all'Offerente la propria decisione, assunta in data 22 giugno 2022, di non esercitare i poteri speciali previsti dal D.L. n. 21/2012 (c.d. disciplina "golden power"). In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, che si ricorda è stato oggetto di deposito presso Consob in data 4 maggio 2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 come successivamente modificato e integrato ("TUF") e dell'art. 37-ter del Regolamento Emittenti, si fa rinvio alla Comunicazione 102 nella quale sono indicati i presupposti giuridici, le condizioni, i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

