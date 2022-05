Come precedentemente comunicato lo scorso 30 marzo 2022, si rende noto che in data odierna è stato perfezionato il closing dell'operazione di cessione della partecipazione detenuta da Atlantia in Autostrade per l'Italia (pari all'88,06% del capitale e dei diritti di voto) a favore del Consorzio formato da CDP Equity (51%), Blackstone Infrastructure Partners (24,5%) e Macquarie Asset Management (24,5%).