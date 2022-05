Il Consiglio di Amministrazione di ATON Green Storage, ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e operante nel mercato dell'ingegnerizzazione e produzione di sistemi di accumulo di energia per impianti fotovoltaici, riunitosi in data 5 maggio 2022 sotto la presidenza di Ettore Uguzzoni, ha approvato il Budget relativo all'esercizio 2022 (il "Budget 2022").

Il Consiglio di Amministrazione di ATON Green Storage, ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e operante nel mercato dell'ingegnerizzazione e produzione di sistemi di accumulo di energia per impianti fotovoltaici, riunitosi in data 5 maggio 2022 sotto la presidenza di Ettore Uguzzoni, ha approvato il Budget relativo all'esercizio 2022 (il "Budget 2022").

Nell'esercizio 2022 è previsto un incremento del Fatturato realizzato in Italia e all'estero - stimato a Euro 34,3 mln, con un incremento di circa il 50% rispetto al dato nel 2021 - dovuto all'aumento delle vendite dei prodotti già commercializzati, al numero di cantieri aperti per l'efficientamento energetico nonché ai nuovi prodotti che Aton commercializzerà nel corso dell'esercizio 2022, quali i pannelli fotovoltaici per balconi e sistemi di accumulo per condomini, essenziali per lo sviluppo delle c.d. "comunità energetiche rinnovabili", associazioni di cittadini, attività commerciali o imprese che produrranno e condivideranno l'energia elettrica derivante da fonti pulite. La Società prevede inoltre un incremento degli Investimenti, destinati, tra gli altri, allo sviluppo e all'ottimizzazione del nuovo parco prodotti grazie all'uso di nuove tecnologie nonché allo sviluppo e alla registrazione di nuovi brevetti. Ai nuovi investimenti, e al proseguimento di quelli già avviati, verranno destinati Euro 1,6 mln, importo duplicato rispetto a quanto stanziato per gli investimenti nell'esercizio 2021.

Il Risultato Operativo Lordo (EBITDA) stimato nel Budget 2022 è pari a Euro 6,6 mln e registra un incremento di circa il 40% rispetto al dato dell'esercizio 2021, pari a Euro 4,7 mln. La Posizione Finanziaria Netta prevista nel Budget 2022 risulterebbe negativa, alla fine dell'esercizio, per Euro 0,8 mln, in diminuzione rispetto a quella al 31 dicembre 2021, negativa per Euro 3,0 mln.

