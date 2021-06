4books, la piattaforma online italiana specializzata nel micro-learning, raccoglie un round da 2,4 milioni di euro. Lead investor è il gestore di fondi di venture capital P101 sgr, attraverso il suo secondo veicolo P102 e il fondo di venture capital ITALIA 500, istituito da Azimut Libera Impresa sgr e gestito in delega da P101 che partecipa all'operazione con 1,2 milioni di euro. L'altro 50% pari a ulteriori 1,2 milioni di euro, è finanziato da StartupItalia.

I fondi permetteranno di accelerare i piani di espansione locale e internazionale di 4books, agendo in particolare attorno a tre direttrici: crescita del team, sviluppo tecnologico della piattaforma e dell'app, ampliamento e differenziazione dei contenuti e delle skill trattate. La startup, infatti, prevede di incrementare l'attuale organico composto da una trentina di collaboratori sia in Italia sia all'estero, in una logica di maggiore presidio dei mercati internazionali strategici e di aumento delle specializzazioni e verticalizzazioni dei redattori. Sul fronte tecnologico, la società è impegnata nello sviluppo e nell'aggiornamento della sua piattaforma proprietaria e delle app iOS e Android nell'ottica di rendere sempre più semplice per i suoi utenti crescere ogni giorno sia a livello personale sia professionale. Attraverso servizi e newsletter su tematiche di attualità e approfondimenti, 4books arricchisce la relazione e l'engagement con i suoi abbonati. Un esempio è The Update, il servizio per gli abbonati a 4books, che permette di essere aggiornati rapidamente sulle top news dei settori digital e business, selezionate e riassunte in pillole di testo o audio di soli 5 minuti.

Fondata a dicembre 2017 da Marco Montemagno e Paolo Barberis all'interno dell'ecosistema Nana Bianca, la società è oggi guidata dal CEO ad interim Alessandro Sordi e dal COO Marco Calabrò. Attualmente conta circa 400.000 iscritti. Disponibile online e sugli store Android e Apple è attivabile sotto forma di abbonamento annuale o mensile: i suoi principali punti di forza sono legati a risparmio di tempo, aggiornamento quotidiano, crescita personale, selezione, qualità e possibilità di fruire delle proposte 4books in qualsiasi momento della giornata, soprattutto, quando ci si sta dedicando ad altre attività, come la corsa, gli spostamenti o gli esercizi fisici.

"L'aumento di capitale ci permette di incrementare le nostre attività, migliorare le performance e tecnologie e, soprattutto, scalare nuovi mercati - commenta Marco Montemagno, co-founder di 4books -. L'e-learning è un settore estremamente effervescente, con un tasso di crescita a doppia cifra. Non stiamo parlando di una tendenza in atto negli ultimi mesi, il distanziamento sociale imposto dalla pandemia ha solo accelerato un processo iniziato alcuni anni fa, che vede una tendenza in crescita fino a oltre il prossimo triennio in tutti i Paesi. La gente ha bisogno di migliorare le proprie conoscenze, approfondire tematiche che la aiuteranno a progredire sia a livello personale sia professionale. Ovunque, tra i trend più rilevanti, si riscontrano proprio le aree in cui è attiva 4books".

"4books rappresenta una proposta di prodotto ad altissimo potenziale che va ad integrarsi efficacemente all'interno del nostro portfolio di investimenti nell'edutech. Founder e team di 4books, oltre che colleghi e compagni di strada di lunga data, rappresentano un ulteriore elemento di garanzia del progetto. Guardiamo da tempo con interesse al mercato dell'edutech e da due anni abbiamo iniziato a investirci: con il round che annunciamo oggi, raggiungiamo le 5 partecipazioni in questo segmento, in grande fermento, a cui continueremo a guardare con interesse." ha dichiarato Andrea Di Camillo, Founder e Managing Partner di P101 sgr.

"Crediamo molto nel progetto di 4books - afferma Filippo Satolli, CEO StartupItalia -. Oggi più che mai la formazione e lo sviluppo personale sono tematiche cruciali per i singoli, ma anche per le aziende che offrono ai propri dipendenti strumenti di crescita e di benessere. Per questo motivo abbiamo deciso di seguire l'investimento guidato da P101 per supportare la crescita di questo progetto che ha tutte le carte in regola per affermarsi a livello internazionale e diventare un'eccellenza nel mondo del micro learning".

4books è uno strumento di accrescimento personale di soft & hard skill con elevate potenzialità di scalabilità che consente di leggere o ascoltare, ogni giorno e in massimo 15 minuti, le idee, i messaggi e le tecniche contenuti all'interno dei migliori libri internazionali di business, saggistica e self-empowerment. I redattori 4books sviluppano contenuti originali e danno vita quotidianamente a proposte ispirazionali, che accompagnano le scelte di consumo culturale degli abbonati.

Oggi 4books mette a disposizione contenuti in italiano, inglese e spagnolo che, nei prossimi mesi, saranno affiancati da nuove lingue, così come da nuovi argomenti e formati.

