Aura Biosciences ha chiuso in rally del 12,73% giovedì al Nasdaq, dopo che la biotech del Massachusetts ha comunicato che un suo farmaco (belzupacap sarotalocan AU-011) ha ottenuto la Fast Track Designation da parte della U.S. Food and Drug Administration (Fda). La designazione Fast Track è un processo della Fda progettato per facilitare lo sviluppo di prodotti che rispondano a esigenze mediche elevate e non soddisfatte e può accelerare la revisione dei farmaci destinati al trattamento di malattie gravi o pericolose per la vita. Il prodotto di Aura Biosciences è una farmaco simile a un virus per il trattamento del cancro della vescica non muscolo invasivo.

(RR - www.ftaonline.com)