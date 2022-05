Secondo quanto reso noto dal Bureau of Statistics di Canberra, in marzo la bilancia commerciale dell'Australia si è attestata su base rettificata stagionalmente su un surplus di 9,31 miliardi di dollari australiani, in crescita dai 7,47 miliardi di febbraio (11,79 miliardi in gennaio) e contro gli 8,50 miliardi stimati dagli economisti.

Secondo quanto reso noto dal Bureau of Statistics di Canberra, in marzo la bilancia commerciale dell'Australia si è attestata su base rettificata stagionalmente su un surplus di 9,31 miliardi di dollari australiani, in crescita dai 7,47 miliardi di febbraio (11,79 miliardi in gennaio) e contro gli 8,50 miliardi stimati dagli economisti. In marzo l'export dall'Australia è rimasto invariato su base mensile come in febbraio (6% il progresso di gennaio). Le importazioni sono invece calate del 5% contro il precedente rimbalzo del 13% (2% il declino di gennaio).

(RR - www.ftaonline.com)