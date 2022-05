Secondo quanto comunicato su base preliminare dal Bureau of Statistics di Canberra, in aprile le vendite retail sono salite in Australia dello 0,9% mensile (rettificato stagionalmente), contro l'1,6% di marzo (1,8% in febbraio), in linea con il consensus.

Secondo quanto comunicato su base preliminare dal Bureau of Statistics di Canberra, in aprile le vendite retail sono salite in Australia dello 0,9% mensile (rettificato stagionalmente), contro l'1,6% di marzo (1,8% in febbraio), in linea con il consensus. Su base annuale le vendite al dettaglio sono invece rimbalzate del 9,6% contro il 9,4% precedente (9,1% in febbraio).

(RR - www.ftaonline.com)