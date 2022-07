Moderato declino per l'attività manifatturiera dell'Australia, che si conferma comunque per il ventiseiesimo mese consecutivo sopra la soglia di 50 punti che separa espansione da contrazione.

di Financial Trend Analysis

Moderato declino per l'attività manifatturiera dell'Australia, che si conferma comunque per il ventiseiesimo mese consecutivo sopra la soglia di 50 punti che separa espansione da contrazione. L'indice Pmi S&P Global dell'Australia cala infatti su base preliminare in luglio a 55,7 punti dai 56,2 punti della lettura finale di giugno (55,7 punti era stata anche la lettura relativa a maggio).

