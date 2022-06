Ulteriore frenata per la fiducia delle imprese in Australia.

Ulteriore frenata per la fiducia delle imprese in Australia. L'indice Nab Business Confidence ha infatti registrato in maggio un calo a 6 punti dai 10 punti di aprile (16 punti in marzo). L'indice relativo alle condizioni di business è invece sceso a 16 punti dai 19 punti della lettura finale di aprile (15 punti in marzo).

