L'indice Pmi S&P Global dei servizi dell'Australia è calato su base preliminare in maggio a 53,0 punti dai 56,1 punti della lettura finale di aprile (55,6 punti in marzo), confermandosi comunque per il quarto mese consecutivo sopra la soglia di 50 punti che separa espansione da contrazione. Il Pmi Composite è invece sceso nel mese in chiusura a 52,5 punti dai 55,9 punti precedenti (55,1 punti in marzo).

(RR - www.ftaonline.com)