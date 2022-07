Rallenta ulteriormente la fiducia delle imprese in Australia che rimane comunque in territorio positivo.

Rallenta ulteriormente la fiducia delle imprese in Australia che rimane comunque in territorio positivo. L'indice Nab Quarterly Business Confidence è infatti sceso nel secondo trimestre 2022 a 5 punti dai 15 punti precedenti (18 punti nell'ultimo periodo dello scorso anno). L'indice relativo alle condizioni di business attuali è invece salito per i tre mesi in chiusura il 30 giugno a 20 punti dagli 11 punti precedenti (15 punti nel quarto trimestre 2021).

(RR - www.ftaonline.com)