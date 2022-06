di Financial Trend Analysis

Secondo quanto riportato dall'Australian Bureau of Statistics (l'ente statistico di Canberra), il Pil dell'Australia è cresciuto del 3,3% annuo nel primo trimestre 2022, in rallentamento rispetto al 4,4% precedente (4,0% nel terzo trimestre 2021) ma sopra al 3,0% del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal.