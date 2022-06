La Reserve Bank of Australia (Rba) aumenta i tassi d'interesse di 50 punti base allo 0,85% dopo averli alzati di 25 punti base in maggio (in precedenza li aveva ridotti di 15 punti base sui minimi storici dello 0,10% nel novembre 2020), in quello che era stato il primo incremento del costo del denaro in Australia dal novembre 2010.

La Reserve Bank of Australia (Rba) aumenta i tassi d'interesse di 50 punti base allo 0,85% dopo averli alzati di 25 punti base in maggio (in precedenza li aveva ridotti di 15 punti base sui minimi storici dello 0,10% nel novembre 2020), in quello che era stato il primo incremento del costo del denaro in Australia dal novembre 2010. La decisione era complessivamente prevista ma solo tre dei 23 economisti che componevano il consensus di Bloomberg si attendeva un rialzo di 50 punti basse. La maggioranza aveva infatti stimato un auemento di 40 punti base. "L'intervento è un ulteriore passo avanti nel ritiro dello straordinario sostegno monetario messo in atto per aiutare l'economia australiana durante la pandemia", ha dichiarato il governatore Philip Lowe. "Il board prevede di compiere ulteriori passi nel processo di normalizzazione delle condizioni monetarie nei prossimi mesi. Entità e tempistica dei futuri riazli dei tassi saranno guidati dai dati in arrivo", ha aggiunto.

