S&P Global Ratings (S&P) conferma ancora una volta il giudizio in tripla A sul debito sovrano dell'Australia e migliora l'outlook a stabile da negativo, citando la "rapida ripresa economica" del Paese dalla recessione causata dalla pandemia di coronavirus. L'economia da 2.000 miliardi di dollari australiani (pari a quasi 1.300 miliardi di euro) è rimbalzata rapidamente sopra i livelli pre-pandemici grazie alla riuscita gestione nel Paese della crisi del Covid-19 e al massiccio stimolo fiscale e monetario. S&P si è detta più fiduciosa che il deficit pubblico si riduca al 3% del Pil nei prossimi 2-3 anni dopo aver raggiunto il 10% nel giugno 2021. (RR - www.ftaonline.com)

