Ulteriore frenata in giugno per la fiducia dei consumatori in Australia. Il Westpac-Melbourne Institute Index of Consumer Sentiment è infatti sceso del 4,5% su base mensile (5,6% il calo di maggio) a 86,4 punti dai 90,4 punti precedenti (95,8 punti in aprile). L'indice è crollato del 19,4% rispetto al giugno 2021.

